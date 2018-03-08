Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой девушкой

Сергей Глушко перед восьмым марта в своём аккаунте обнародовал провокационно-сексуальную публикацию. На данном снимке, выполненном в черно-белых тонах, Тарзан сидит на полу, при этом на его плечах находится полуголая девушка в стрингах. Однако фото заинтриговало фолловеров стриптизёра, так как лица молодой особы не видно. Подписчики в комментариях начали писать свои версии, кто же эта таинственная незнакомка.По мнению многих фанатов, обладательницей обнаженных ягодиц может быть Наташа Королева. Однако большинство фолловеров считают, что это не супруга Глушко, так как у артистки более пышные формы. Фото в течение суток сумело собрать более одного миллиона отметок «Мне нравится» и множество комментариев от фолловеров знаменитости.