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Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой девушкой

Тарзан перед восьмым марта подбодрил всех мужчин провокационно-сексуальным снимком. Фото появилось в Instagram популярного стриптизера.

Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой девушкой


Сергей Глушко перед восьмым марта в своём аккаунте обнародовал провокационно-сексуальную публикацию. На данном снимке, выполненном в черно-белых тонах, Тарзан сидит на полу, при этом на его плечах находится полуголая девушка в стрингах. Однако фото заинтриговало фолловеров стриптизёра, так как лица молодой особы не видно. Подписчики в комментариях начали писать свои версии, кто же эта таинственная незнакомка.

Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой девушкой


По мнению многих фанатов, обладательницей обнаженных ягодиц может быть Наташа Королева. Однако большинство фолловеров считают, что это не супруга Глушко, так как у артистки более пышные формы. Фото в течение суток сумело собрать более одного миллиона отметок «Мне нравится» и множество комментариев от фолловеров знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:10
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