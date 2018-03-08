Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове седан
Компания Jaguar намерена выпустить седан на основе спорткара Jaguar F-Type. Скорее всего новинка будет позиционироваться в качестве 4-дверного купе, разработчики считают, что такая машина будет более практичной и не менее стильной.
В интервью с журналистами главный дизайнер бренда Jaguar рассказал о планах компании выпустить новый спорткар. По словам представителя компании, новая модель находится в разработке. Однако топ-менеджер не уточнил о какой именно модели идёт речь. Эксперты склоняются, что он имел в виду спортивный седан Jaguar XJ с покатой крышей.
Изначально идея по созданию 4-дверного купе принадлежала бренду Jaguar. Однако немецкая компания Mercedes-Benz опередила британских производителей и выпустила такой автомобиль в лице CLS. В результате компания Mercedes-Benz присвоила себе создание такого типа кузова.
В интервью с журналистами главный дизайнер бренда Jaguar рассказал о планах компании выпустить новый спорткар. По словам представителя компании, новая модель находится в разработке. Однако топ-менеджер не уточнил о какой именно модели идёт речь. Эксперты склоняются, что он имел в виду спортивный седан Jaguar XJ с покатой крышей.
Изначально идея по созданию 4-дверного купе принадлежала бренду Jaguar. Однако немецкая компания Mercedes-Benz опередила британских производителей и выпустила такой автомобиль в лице CLS. В результате компания Mercedes-Benz присвоила себе создание такого типа кузова.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:00