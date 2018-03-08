«Режим S» добавится к существующим версиям Windows 10
Разработчиками компании Microsoft планируется оснащение операционной платформы специальной опцией, которая поддерживает функционирование «урезанного» режима ОС. Названа новинка для Windows 10, соответственно - S Mode и позволяет ставить запрет на установку ненужных программ владельцами, по их желанию.
Сотрудником Microsoft Джо Бельфиоре, опубликован соответствующий пост, в соцсети Twitter, где рассказывается о планах по добавлению функции, как для компьютеров, так и ноутбуков и планшетов. Причем сам S Mode не потребует переустановку платформы, как должно было быть ранее. Возможности владельцев расширятся на установку запретов на различные игры или программы, загружаемые не с официальных магазинов производителей. Системой будут выдаваться ошибки, в случае запуска подобных процессов.
Так же уточняется, что активируя режим с «урезанной» функциональностью, выбор установки любого браузера по умолчанию уже будет недоступен пользователю. Все загружаемые ссылки, будут открываться представленной по умолчанию Windows 10 Egle. Такая особенность останется и за поисковой системой Bing. Предназначили подобную опцию для устройств, у которых низкий показатель мощности, а так же медленная работа на операционной новой платформе. Особо отмечается, что S Mode окажется полезной для использования в образовательных учреждениях.
Сотрудником Microsoft Джо Бельфиоре, опубликован соответствующий пост, в соцсети Twitter, где рассказывается о планах по добавлению функции, как для компьютеров, так и ноутбуков и планшетов. Причем сам S Mode не потребует переустановку платформы, как должно было быть ранее. Возможности владельцев расширятся на установку запретов на различные игры или программы, загружаемые не с официальных магазинов производителей. Системой будут выдаваться ошибки, в случае запуска подобных процессов.
Так же уточняется, что активируя режим с «урезанной» функциональностью, выбор установки любого браузера по умолчанию уже будет недоступен пользователю. Все загружаемые ссылки, будут открываться представленной по умолчанию Windows 10 Egle. Такая особенность останется и за поисковой системой Bing. Предназначили подобную опцию для устройств, у которых низкий показатель мощности, а так же медленная работа на операционной новой платформе. Особо отмечается, что S Mode окажется полезной для использования в образовательных учреждениях.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:40