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Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие газовой войны России против Украины

Западные эксперты констатировали наличие "газовой войны Газпрома против Украины". Это стало продолжением решения Стокгольмского суда, обязавшего газового монополиста из России выплатить $2,6 млрд штрафных санкций.

"Газпром" GAZP и "Нафтогаз" Украины находятся в состоянии "газовой войны", что фактически констатировал Стокгольмский арбитражный суд. Об этом говорят ведущие эксперты отрасли после вынесения вердикта о наличии долговых обязательств российского монополиста перед украинской компанией в размере $2,6 млрд.

Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие газовой войны России против Украины


По их мнению, так правительство России лоббирует свои планы строительства по достройке "Северного потока-2" на которые у них нет денег. Ранее сообщалось, что делегация "Газпрома" встречалась с потенциальными инвесторами в США, однако и там инвестиции им не были обещаны. Проблемой остается и то, что и первая ветка балтийского газопровода не заполнена и наполовину, потому достройка еще одной не представляется актуальной.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:00
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