Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие газовой войны России против Украины

"Газпром" GAZP и "Нафтогаз" Украины находятся в состоянии "газовой войны", что фактически констатировал Стокгольмский арбитражный суд. Об этом говорят ведущие эксперты отрасли после вынесения вердикта о наличии долговых обязательств российского монополиста перед украинской компанией в размере $2,6 млрд.По их мнению, так правительство России лоббирует свои планы строительства по достройке "Северного потока-2" на которые у них нет денег. Ранее сообщалось, что делегация "Газпрома" встречалась с потенциальными инвесторами в США, однако и там инвестиции им не были обещаны. Проблемой остается и то, что и первая ветка балтийского газопровода не заполнена и наполовину, потому достройка еще одной не представляется актуальной.