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Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка для унитаза с полезными опциями

Компания Xiaomi выпустила видеоролик со своей новой разработкой, которой является «умная» унитазная крышка Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat. Отмечается, что устройство получило ряд интересных опций.

Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка для унитаза с полезными опциями


В первую очередь выделяется функция подогрева крышки, при этом ее можно держать на одном уровне круглосуточно, а также настраивать с помощью мобильного приложения. Гаджет способен ополаскивать унитаз, уничтожать 99% всех бактерий и удалять из помещения туалета неприятные запахи.

Если человек засидится на месте более 30 минут, то его об этом оповестит система через встроенный динамик. Также есть возможность настроить план посещения туалета, чтобы Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat могло подготовить крышку по всем параметрам под определенного пользователя. В устройстве есть встроенный пульт управления для удобства.

Стоимость такой разработки составляет 190 долларов, то есть около 11 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:50
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