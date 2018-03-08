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Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8 марта

Настасья Самбурская в рамках Instagram поздравила с 8 марта своих фолловеров лесбийской публикацией. Скандально популярная актриса обнародовала снимок, на котором изображён её поцелуй с девушкой.

Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8 марта

Самбурская в своём микроблоге Instagram оставила поздравительный пост, в котором написаны теплые слова, адресованные представительницам прекрасного пола. Анастасия также уточнила, что фото, на котором изображено, как она целует девушку в губы, сделано 10 лет назад. Артистка пожелала поклонницам солнца и любви. Также звезда телеэкранов заявила, что женщины - самые лучшие существа на Земле.

Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8 марта

Подписчики ответили на поздравления Самбурской стихотворениями и добрыми пожеланиями. Однако некоторые отметили, что их удивил снимок звезды. Некоторые фанаты вообще негативно восприняли публикацию знаменитости, посчитав данный шаг недопустимым. Фото за двенадцать часов собрало более 106 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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