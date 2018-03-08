В Google рекомендуют к покупке смартфоны компании Nokia

Известно, что американская корпорация предоставляет полное право другим компаниям устанавливать операционную систему Android на различные устройства. Также интересно, что у Google есть специальная шкала оценок для различных смартфонов, чтобы по мере необходимости предоставлять самые лучшие из них представителям компаний, которые выбирают мобильные девайсы для корпоративных целей.Совсем недавно корпорация выдала рекомендации новых смартфонов Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco и Nokia, которые представили в Барселоне в этом году. Согласно характеристике, данные устройства являются хорошими из-за того, что у них отличные технические параметры, а также у их производителя «чистая» репутация. Помимо этого было выделено, что ОС в таких телефонах является «голой», то есть без всяких сторонних дополнений.