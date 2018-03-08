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Политик из Южной Кореи везет в США личное послание Ким Чен Ына

Начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён послан с визитом в США. Американским властям он доставит личное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Политик из Южной Кореи везет в США личное послание Ким Чен Ына


Руководитель КНДР сделал ряд заявлений относительно США. Не все из них еще преданы гласности.

На сегодня известно, что Пхеньян готов на время переговоров с США заморозить собственную ракетно-ядерную программу и начать «искренний диалог с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, а также нормализации двусторонних отношений».

Само собой разумеется, Северная Корея пообещала не применять никакого вида оружие против Южной Кореи.

Напомним, что перед этим, 5 марта, южнокорейская делегация пребывала с двухдневным визитом в КНДР. Цель визита – сближение двух корейских государств, а также способствование со стороны Южной Кореи налаживанию диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 16:40
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