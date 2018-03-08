Политик из Южной Кореи везет в США личное послание Ким Чен Ына

Руководитель КНДР сделал ряд заявлений относительно США. Не все из них еще преданы гласности.На сегодня известно, что Пхеньян готов на время переговоров с США заморозить собственную ракетно-ядерную программу и начать «искренний диалог с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, а также нормализации двусторонних отношений».Само собой разумеется, Северная Корея пообещала не применять никакого вида оружие против Южной Кореи.Напомним, что перед этим, 5 марта, южнокорейская делегация пребывала с двухдневным визитом в КНДР. Цель визита – сближение двух корейских государств, а также способствование со стороны Южной Кореи налаживанию диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами.