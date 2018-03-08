Политик из Южной Кореи везет в США личное послание Ким Чен Ына
Начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён послан с визитом в США. Американским властям он доставит личное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Руководитель КНДР сделал ряд заявлений относительно США. Не все из них еще преданы гласности.
На сегодня известно, что Пхеньян готов на время переговоров с США заморозить собственную ракетно-ядерную программу и начать «искренний диалог с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, а также нормализации двусторонних отношений».
Само собой разумеется, Северная Корея пообещала не применять никакого вида оружие против Южной Кореи.
Напомним, что перед этим, 5 марта, южнокорейская делегация пребывала с двухдневным визитом в КНДР. Цель визита – сближение двух корейских государств, а также способствование со стороны Южной Кореи налаживанию диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами.
Руководитель КНДР сделал ряд заявлений относительно США. Не все из них еще преданы гласности.
На сегодня известно, что Пхеньян готов на время переговоров с США заморозить собственную ракетно-ядерную программу и начать «искренний диалог с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, а также нормализации двусторонних отношений».
Само собой разумеется, Северная Корея пообещала не применять никакого вида оружие против Южной Кореи.
Напомним, что перед этим, 5 марта, южнокорейская делегация пребывала с двухдневным визитом в КНДР. Цель визита – сближение двух корейских государств, а также способствование со стороны Южной Кореи налаживанию диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами.
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Добавил: George21 Сегодня, 16:40