Сын Полины Гагариной трогательно поздравил её с 8 Марта

Полина Гагарина в своём микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором изображена поздравительная открытка. Певица сказала, что этот прекрасный подарок ей сделал её любимый десятилетний сын Андрей. Мальчик сделал открытку своими руками, при этом написал очень трогательные слова. Сын исполнительницы песен также пожелал своей звёздной маме счастья, долголетия, любви и всего самого лучшего. Подписчики Полины Гагариной оценили старания мальчика. Фанаты сказали, что артистка воспитала замечательного сыночка.Стоит напомнить, что Гагарина и её супруг - фотограф Дмитрий Исхаков, воспитывают двоих детей. У исполнительницы песен 26 апреля появилась на свет дочь, которую назвали Мия. Андрей родился от первого мужа певицы.