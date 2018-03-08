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Сын Полины Гагариной трогательно поздравил её с 8 Марта

Певица Полина Гагарина просто в восторге от подарка, который преподнёс ей десятилетний сын Андрей. Мальчик собственными руками сделал красивую открытку и написал очень искренние и нежные слова.

Сын Полины Гагариной трогательно поздравил её с 8 Марта

Полина Гагарина в своём микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором изображена поздравительная открытка. Певица сказала, что этот прекрасный подарок ей сделал её любимый десятилетний сын Андрей. Мальчик сделал открытку своими руками, при этом написал очень трогательные слова. Сын исполнительницы песен также пожелал своей звёздной маме счастья, долголетия, любви и всего самого лучшего. Подписчики Полины Гагариной оценили старания мальчика. Фанаты сказали, что артистка воспитала замечательного сыночка.

Сын Полины Гагариной трогательно поздравил её с 8 Марта

Стоит напомнить, что Гагарина и её супруг - фотограф Дмитрий Исхаков, воспитывают двоих детей. У исполнительницы песен 26 апреля появилась на свет дочь, которую назвали Мия. Андрей родился от первого мужа певицы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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