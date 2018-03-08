Поклонники обвинили Ольгу Бузову в махинациях из-за розыгрыша iPhone X в анонсе нового фильма

«Оля, ты рекламируешь фильм про аферистов, сама такой являясь. Годно, молодец», - написали фолловеры.

Сама картина основана на истории группы людей, устраивающих аферы. Рекламируя фильм на своей странице в соцсети Instagram, теледива решила разыграть iPhone X. Фанаты назвали это очередной махинацией от знаменитости. Помимо всего прочего, они попросили отныне не устраивать подобные конкурсы, дабы не выглядеть «посмешищем».Сама же Бузова не стала как-либо реагировать на такие заявления со стороны подписчиков. Буквально за полчаса после публикации, в конкурсе захотели участвовать свыше 10 тысяч человек, в числе которых негативные комментарии просто затерялись.