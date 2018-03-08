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Юлия Снигирь поведала, что с рождением ребенка она стала более ответственной

После появления малыша в жизни Юлии Снигирь она стала более ответственной.

Юлия Снигирь поведала, что с рождением ребенка она стала более ответственной


Юлия Снигирь уже несколько лет находится в отношениях с Евгением Цыгановым. Ходили слухи, что ради Юлии он бросил свою беременную гражданскую жену Ирину Леонову. Тогда же поговаривали, что пара долго не продержится, но уже несколько лет они счастливо живут вместе. Весной 2015 года у них родился наследник, которого назвали Федором.

В одном из интервью артистка откровенно призналась, что ее жизнь сильно изменилась после рождения ребенка. Она стала серьезной и учится управлять своими эмоциями. Теперь актриса несет двойную ответственность за свою жизнь, поскольку она теперь принадлежит и ребенку. Также Юля должна быть в прекрасной форме и здоровой, поскольку нужна своему ребенку.

Снигирь придерживается правильного питания и пытается научиться свои эмоции держать под контролем. После рождения малыша Юлия быстро вернулась в форму и преступила к работе. Сейчас актриса пытается совмещать семью и работу. Не так давно закончился сериал с ее участием, и теперь знаменитость взяла перерыв в кинокарьере и сосредоточилась на семье и репетициях в театре МХТ, где задействована в постановке «Трех сестер».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:12
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