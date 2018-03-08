iPad Pro с Face ID покажут на выставке WWDC 2018 в начале июня

Отмечается, что в аппаратной основе iPad Pro будет работать процессор с восемью ядрами. Объем модуля оперативной памяти составит 4 Гб. Помимо этого стоит выделить такие опции как Face ID и TrueDepth. Разработчики «яблочной» корпорации наделили планшет полноразмерным экраном, поэтому практически всю лицевую часть будет покрыто дисплеем. Диагональ матрицы окажется на уровне 10,5 и 12,9 дюйма.Так как в продаже появится несколько модификаций iPad Pro 2018, то и цены соответственно будут разные. За модель с меньшей диагональю экрана станут просить от 650 долларов, а за 12,9-дюймовый планшет придется выложить сумму от 800 долларов. В каждой версии одинаковый объем оперативной памяти, при этом в них отсутствуют модемы беспроводной связи.