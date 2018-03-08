АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

iPad Pro с Face ID покажут на выставке WWDC 2018 в начале июня

Стало известно, что новый планшет Apple iPad Pro должен быть представлен в июне на выставке WWDC 2018. Сообщается, что устройство получит датчик сканирования лица и другие полезные опции.

iPad Pro с Face ID покажут на выставке WWDC 2018 в начале июня


Отмечается, что в аппаратной основе iPad Pro будет работать процессор с восемью ядрами. Объем модуля оперативной памяти составит 4 Гб. Помимо этого стоит выделить такие опции как Face ID и TrueDepth. Разработчики «яблочной» корпорации наделили планшет полноразмерным экраном, поэтому практически всю лицевую часть будет покрыто дисплеем. Диагональ матрицы окажется на уровне 10,5 и 12,9 дюйма.

Так как в продаже появится несколько модификаций iPad Pro 2018, то и цены соответственно будут разные. За модель с меньшей диагональю экрана станут просить от 650 долларов, а за 12,9-дюймовый планшет придется выложить сумму от 800 долларов. В каждой версии одинаковый объем оперативной памяти, при этом в них отсутствуют модемы беспроводной связи.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский фильм «Лед» пустили в прокат в
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
Просмотреть все новости