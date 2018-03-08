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Виктория Романец поздравила Александру Артемову с днем рождения

Вчера, 7 марта, экс-участница «Дома-2» Александра Артемова отметила свое 23-летие. Поздравить девушку с этим замечательным событием решила ее подруга и коллега по телепроекту Виктория Романец.

Виктория Романец поздравила Александру Артемову с днем рождения

В своем микроблоге супруга Антона Гусева опубликовала видео, в котором пожелала ей верных друзей, а также чтоб люди, которые ее окружают, были такими же добрыми и позитивными, как она сама.

Также Романец отметила, что все остальное скажет Саше лично, и показала букет, который купила для нее в подарок.

Виктория Романец поздравила Александру Артемову с днем рождения

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Виктории, оставив под роликом множество приятных слов и пожеланий.

«Саша, с Днем Рождения!!!!», «Очень нежный букет!», «Присоединяюсь к поздравлениям», - пишут они.

Стоит отметить, что Артемова оценила видеопоздравление своей подруги и скопировала его на свою страницу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:09
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