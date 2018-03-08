Виктория Романец поздравила Александру Артемову с днем рождения

«Саша, с Днем Рождения!!!!», «Очень нежный букет!», «Присоединяюсь к поздравлениям», - пишут они.

В своем микроблоге супруга Антона Гусева опубликовала видео, в котором пожелала ей верных друзей, а также чтоб люди, которые ее окружают, были такими же добрыми и позитивными, как она сама.Также Романец отметила, что все остальное скажет Саше лично, и показала букет, который купила для нее в подарок.Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Виктории, оставив под роликом множество приятных слов и пожеланий.Стоит отметить, что Артемова оценила видеопоздравление своей подруги и скопировала его на свою страницу.