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Дана Борисова пожелала женщинам весны и любви в сердцах

В своём микроблоге Instagram ведущая Дана Борисова обнародовала поздравительный пост к восьмому марта. Теледива пожелала все женщинам весны и любви в сердцах.

Дана Борисова пожелала женщинам весны и любви в сердцах

Дана Борисова в рамках Instagram пожелала все женщинам страны весны и любви в их сердцах. Также теледива поблагодарила всех тех, кто поддерживал её на протяжении тяжелых трёх месяцев после реабилитации. На фото ведущая держит букет белых тюльпанов. Публикация в течение трёх часов сумела собрать около 5 тысяч отметок «Мне нравится» и 170 поздравительных комментариев. Подписчики также поздравили Дану и пожелали ей всех благ и огромного счастья.

Ранее сообщалось, что Борисова в рамках Instagram оставила оскорбительный пост в адрес отца своей дочери - Максима Оксенова. Дана назвала мужчину мелочным и мстительным.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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