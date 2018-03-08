Дана Борисова пожелала женщинам весны и любви в сердцах

Дана Борисова в рамках Instagram пожелала все женщинам страны весны и любви в их сердцах. Также теледива поблагодарила всех тех, кто поддерживал её на протяжении тяжелых трёх месяцев после реабилитации. На фото ведущая держит букет белых тюльпанов. Публикация в течение трёх часов сумела собрать около 5 тысяч отметок «Мне нравится» и 170 поздравительных комментариев. Подписчики также поздравили Дану и пожелали ей всех благ и огромного счастья.Ранее сообщалось, что Борисова в рамках Instagram оставила оскорбительный пост в адрес отца своей дочери - Максима Оксенова. Дана назвала мужчину мелочным и мстительным.