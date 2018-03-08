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Водородный суперкар Pininfarina H2 Speed выйдет лимитированным тиражом

Ещё в 2016 году представители авто-ателье Pininfarina продемонстрировали водородный суперкар H2 Speed. По словам разработчиков, теперь они намерены запустить новинку в серийное производство.

Водородный суперкар Pininfarina H2 Speed выйдет лимитированным тиражом


Серийную версию суперкара Pininfarina H2 Speed наделили большим кузовом, его габариты составляют 4 730/1 956/1 113 мм, а масса автомобиля останется прежней — 1 420 кг.

Под капотом автомобиля установлен двигатель от GreenGT, который работает на водороде. О мощности силового агрегата не сообщается, при этом известно, что ёмкость бака составит 8,6 кг, для его полной заправки потребуется всего три минуты. Стоит отметить, что прототип суперкара был представлен с двигателем мощностью 500 лошадиных сил и с баком объёмом 6,1 кг. К тому же концепт до 100 км/час набирал разгон за 3,4 секунды.

Как сообщили разработчики, водородный суперкар Pininfarina H2 Speed будет выпущен всего в 12 экземплярах. Данная модель предназначена исключительно для трековой езды. По мнению экспертов стоимость автомобиля составит 2,5 миллиона долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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