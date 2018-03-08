Инженеры провели испытания самого быстрого самолета Stratolaunch Model 351
В штате Калифорния, в аэропорту Mojave Air and Space Port, было проведено летное испытание двухфюзеляжного самолета Stratolaunch Model 351, в ходе которого он смог разогнаться до рекордной скорости – 74 км/час. Помимо этого прошло успешное испытание систем ручного управления, торможения, показателей тока, температуры и давления.
Самолет Stratolaunch Model 351 является самым большим летательным аппаратом в мире. Размах крыльев составляет 117 метров. Из-за двухфюзеляжной конструкции его вес вместе с полным баком горючего составляет 340 тонн, а высота аппарата 15 метров.
Самолет должны еще много раз протестировать, а затем в следующем году он будет введен в эксплуатацию. Ожидается, что Stratolaunch Model 351 станет доставлять небольшие ракеты-носители на высоту до 9100 метров, чтобы оттуда они отправлялись на околоземную орбиту.
Стоит отметить, что Stratolaunch Model 351 является детищем компании Stratolaunch Systems, учредителем которой зарегистрирован один из основателей Microsoft Пол Аллен.
Самолет Stratolaunch Model 351 является самым большим летательным аппаратом в мире. Размах крыльев составляет 117 метров. Из-за двухфюзеляжной конструкции его вес вместе с полным баком горючего составляет 340 тонн, а высота аппарата 15 метров.
Самолет должны еще много раз протестировать, а затем в следующем году он будет введен в эксплуатацию. Ожидается, что Stratolaunch Model 351 станет доставлять небольшие ракеты-носители на высоту до 9100 метров, чтобы оттуда они отправлялись на околоземную орбиту.
Стоит отметить, что Stratolaunch Model 351 является детищем компании Stratolaunch Systems, учредителем которой зарегистрирован один из основателей Microsoft Пол Аллен.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:40