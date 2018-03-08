Инженеры провели испытания самого быстрого самолета Stratolaunch Model 351

Самолет Stratolaunch Model 351 является самым большим летательным аппаратом в мире. Размах крыльев составляет 117 метров. Из-за двухфюзеляжной конструкции его вес вместе с полным баком горючего составляет 340 тонн, а высота аппарата 15 метров.Самолет должны еще много раз протестировать, а затем в следующем году он будет введен в эксплуатацию. Ожидается, что Stratolaunch Model 351 станет доставлять небольшие ракеты-носители на высоту до 9100 метров, чтобы оттуда они отправлялись на околоземную орбиту.Стоит отметить, что Stratolaunch Model 351 является детищем компании Stratolaunch Systems, учредителем которой зарегистрирован один из основателей Microsoft Пол Аллен.