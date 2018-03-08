Джигарханян запретил Малахову и его журналу упоминать свое имя

Мазур, выступавшая ранее против пожилого актёра, представляя интересы его супруги, сейчас не менее активно комментирует события жизни Армена Борисовича. Откуда-то Элина узнала, что Джигарханян болезненно отреагировал на снимок Виталины и Андрея Малахова, где они изображены в обнимку. По словам женщины, артиста задело заявление Цымбалюк-Романовской, в котором говорится, что он стал «нерукопожатным» у популярного телеведущего.В связи с этим, Армен Борисович запретил Малахову, упоминать его имя, а также использовать публикации актёра. Мазур поведала, что эксклюзивное право на освещения личной жизни Джигарханян оставляет только телеканалам РЕН ТВ и НТВ.