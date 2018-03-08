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Джигарханян запретил Малахову и его журналу упоминать свое имя

Элина Мазур поведала о реакции известного актёра Армена Джигарханяна на новый скандальный выпуск телепрограммы, в которой участвовала его молодая экс-супруга.

Джигарханян запретил Малахову и его журналу упоминать свое имя

Мазур, выступавшая ранее против пожилого актёра, представляя интересы его супруги, сейчас не менее активно комментирует события жизни Армена Борисовича. Откуда-то Элина узнала, что Джигарханян болезненно отреагировал на снимок Виталины и Андрея Малахова, где они изображены в обнимку. По словам женщины, артиста задело заявление Цымбалюк-Романовской, в котором говорится, что он стал «нерукопожатным» у популярного телеведущего.

В связи с этим, Армен Борисович запретил Малахову, упоминать его имя, а также использовать публикации актёра. Мазур поведала, что эксклюзивное право на освещения личной жизни Джигарханян оставляет только телеканалам РЕН ТВ и НТВ.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
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