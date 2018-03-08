В Женеве дебютировал электрокар Honda Urban EV

Концепт Honda Urban EV разработчики оснастили тонкими передними стойками, которые обеспечат хороший обзор. В салоне электрокара установлен большой дисплей, на него выводится вся информация о машине, а также мониторы внедрены и в двери, они же являются внешними зеркалами для водителя.Концепт Honda Urban EV производители позиционируют как будущие серийные электрокары, сочетающие мощность и комфорт внутри небольшого кузова. В длину электрическое купе составляет 3 895 мм, серийную модель планируют представить к 2020 году.В оснащение концепта входит фирменный автоматизированный сетевой ассистент. При этом экстерьер электрокара оставляет желать лучшего, однако в целом он представляет интерес и если его стоимость будет разумной, то машина может стать популярной.