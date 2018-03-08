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Алексей Воробьев уличил в плагиате арабскую певицу Nehal Nabil

Nehal Nabil, являющаяся арабской певицей, скопировала видеоклип отечественного исполнителя песен Алексея Воробьева.

Алексей Воробьев уличил в плагиате арабскую певицу Nehal Nabil


Композиция Hanebdaa Hayah — практически точная копия песни "Самая красивая", клип на трек режиссировал сам Воробьев. Два года назад трилогия про сумасшедшую пару стала вирусной и смогла собрать свыше 70 миллионов просмотров.

Петер Свартлинг, являющийся представителем российского музыканта, сказал, что режиссерская идея Алексея не может оставить слушателя равнодушным, однако это ещё не повод копировать её без ссылки на оригинал её авторства и разрешения. По словам продюсера, с одной стороны, это свидетельствует о его таланте и невероятном успехе, а с иной — нарушении авторских прав Воробьева. Сам Алексей даже рад, что его работу оценила известная в своей стране певица. Однако с правовой точки зрения непозволительно без разрешения делать ремейки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10
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