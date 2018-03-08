Сексуальная Анастасия Решетова опозорилась перед фанатами

Анастасия Решетова в своём микроблоге Instagram обнародовала видеоролик, который снят в одном из бутиков. Во время съемок модель примеряла вечернее платье, при этом крутилась перед зеркалом. Блестящий наряд на тоненьких бретельках прекрасно подчеркивает фигуру Анастасии.Однако фанаты не разделили настрой звезды и написали осуждающие комментарии. Некоторые фанаты сказали, что платье красивое, однако для форм Решетовой не подходит. Нашлись и такие подписчики, которые раскритиковали также грудь Анастасии. На многих фото бюст модели завораживает своей сексуальностью, однако на этом видео формы груди знаменитости обвисли, о чём и сообщили фанаты. Пост за десять часов сумел собрать более 541 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 545 комментариев.