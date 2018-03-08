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Сексуальная Анастасия Решетова опозорилась перед фанатами

Модель Анастасия Решетова в рамках Instagram обнародовала очередное видео. На новом ролике подписчики заметили, что у девушки обвисла грудь.

Сексуальная Анастасия Решетова опозорилась перед фанатами


Анастасия Решетова в своём микроблоге Instagram обнародовала видеоролик, который снят в одном из бутиков. Во время съемок модель примеряла вечернее платье, при этом крутилась перед зеркалом. Блестящий наряд на тоненьких бретельках прекрасно подчеркивает фигуру Анастасии.

Однако фанаты не разделили настрой звезды и написали осуждающие комментарии. Некоторые фанаты сказали, что платье красивое, однако для форм Решетовой не подходит. Нашлись и такие подписчики, которые раскритиковали также грудь Анастасии. На многих фото бюст модели завораживает своей сексуальностью, однако на этом видео формы груди знаменитости обвисли, о чём и сообщили фанаты. Пост за десять часов сумел собрать более 541 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 545 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
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