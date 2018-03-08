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Ксения Бородина празднует сразу два праздника

8 марта, в ряде стран отмечается «женский день», однако телеведущая Ксения Бородина сегодня встречает совсем другой праздник – день своего рождения. Ей исполнилось 35 лет.

В честь этого события в своем микроблоге она создала пост, в котором поблагодарила родителей, мужа, друзей и подписчиков за их поддержку и любовь.

Ксения Бородина празднует сразу два праздника

«Огромное спасибо моим родителям, моей любимой Бабушке Гале, дедушке, моему отчиму Дженни, за хорошее воспитание, за переживания, за нежность и любовь», - написала теледива.

Стоит отметить, что поклонники Ксении начали присылать ей свои поздравления еще вчера, однако сегодня ее буквально засыпали теплыми словами и пожеланиями.

«Ксения с днём рождения! Будьте счастливы и здоровы! Всех благ вам!», «С Днём рождения, красавица! Еще больше побед, успеха, счастья и любви тебе и всей твоей семье!», «С днём рождения, Ксюша, ты очень красивая и приятная девушка, жена, Мама, подруга. Будь всегда радостной! За тобой приятно наблюдать и смотреть на твою прелестную семью», - пишут фанаты Бородиной в Instagram.

Напомним, что свое 35-летие девушка решила отметить в Милане. Для этого она собрала всех друзей и такой большой компанией вылетела в Италию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:08
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