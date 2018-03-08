Александра Черно заявила, что отказалась заниматься волшебством за 1000 долларов

Не так давно в социальной сети активно обсуждались слухи о том, что экс-участница «Дома-2» Лера Фрост получает крупные гонорары за ночь с обеспеченными мужчинами. Богатые жители столицы готовы заплатить бывшим домовцам, чтобы удовлетворить свои интимные фантазии.Не так давно стало известно, что предложение заняться волшебством за деньги поступило даже Саше Черно. Эпатажная участница телестройки рассказала, что ей предложили тысячу долларов за ночь с незнакомцем. Однако Черно отказалась от столь привлекательного предложения, ведь хранит верность Иосифу Оганесяну.Стоит заметить, что тема эскорта участников реалити-шоу уже не впервые обсуждается поклонниками «Дома-2». Судя по слухам, и сейчас на реалити-шоу есть участники, которые волшебничают с клиентами за деньги, на время отпрашиваясь за периметр.