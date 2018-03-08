АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Александра Черно заявила, что отказалась заниматься волшебством за 1000 долларов

С ростом известности многих участников проекта, к ним уделяется огромное внимание людей, которые готовы заплатить за «волшебство».

Не так давно в социальной сети активно обсуждались слухи о том, что экс-участница «Дома-2» Лера Фрост получает крупные гонорары за ночь с обеспеченными мужчинами. Богатые жители столицы готовы заплатить бывшим домовцам, чтобы удовлетворить свои интимные фантазии.

Александра Черно заявила, что отказалась заниматься волшебством за 1000 долларов

Не так давно стало известно, что предложение заняться волшебством за деньги поступило даже Саше Черно. Эпатажная участница телестройки рассказала, что ей предложили тысячу долларов за ночь с незнакомцем. Однако Черно отказалась от столь привлекательного предложения, ведь хранит верность Иосифу Оганесяну.

Стоит заметить, что тема эскорта участников реалити-шоу уже не впервые обсуждается поклонниками «Дома-2». Судя по слухам, и сейчас на реалити-шоу есть участники, которые волшебничают с клиентами за деньги, на время отпрашиваясь за периметр.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский фильм «Лед» пустили в прокат в
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
Просмотреть все новости