Билеты на концерт Ольги Бузовой в Тамбове разобрали с стремительной скоростью

С марта знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова начинает гастрольный тур со своей сольной программой. Девушка намерена выступить в 30 городах России.Напоминаем, что около месяца назад известная артистка презентовала свой клип на композицию «Wi-Fi», который значительно приумножил ее славу и популярность среди фанатов.В концертную программу Ольги вошло множество ее треков, а также и песня «Wi-Fi», благодаря которой практически все билеты на предстоящие концерты знаменитости, распродаются с феноменальной скоростью, что до сих пор шокирует организаторов мероприятий.Стоит отметить, что Ольга Бузова начала свою певческую карьеру в 2017 году, на тот момент она впервые выступила в музыкальной программе «Новая волна» с песней «Под звуки поцелуев». С тех самых пор Ольга успешно шагает по карьерной лестнице исполнительницы и пользуется огромным успехом в мире шоу-бизнеса.