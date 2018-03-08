АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Билеты на концерт Ольги Бузовой в Тамбове разобрали с стремительной скоростью

Организаторы концерта Ольги Бузовой в Тамбове, который состоится 28 мая, были шокированы скоростью продажи билетов. До предстоявшего выступления остается еще два месяца, однако билеты уже практически распроданы.

С марта знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова начинает гастрольный тур со своей сольной программой. Девушка намерена выступить в 30 городах России.

Билеты на концерт Ольги Бузовой в Тамбове разобрали с стремительной скоростью

Напоминаем, что около месяца назад известная артистка презентовала свой клип на композицию «Wi-Fi», который значительно приумножил ее славу и популярность среди фанатов.

В концертную программу Ольги вошло множество ее треков, а также и песня «Wi-Fi», благодаря которой практически все билеты на предстоящие концерты знаменитости, распродаются с феноменальной скоростью, что до сих пор шокирует организаторов мероприятий.

Стоит отметить, что Ольга Бузова начала свою певческую карьеру в 2017 году, на тот момент она впервые выступила в музыкальной программе «Новая волна» с песней «Под звуки поцелуев». С тех самых пор Ольга успешно шагает по карьерной лестнице исполнительницы и пользуется огромным успехом в мире шоу-бизнеса.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский фильм «Лед» пустили в прокат в
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
Просмотреть все новости