Новая песня Ольги Бузовой «Она не боится» вновь возглавила iTunes

«#ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды, она - бьёт мировые... #ракетазапущена», - написала Бузова.

Ее фанаты так долго ждали этого момента, что не успел сингл появиться в списке iTunes, как благодаря скачиваниям и прослушиваниям поднялся на 1 место.Стоит отметить, что для возглавления российского чарта новому треку теледивы понадобилась всего одна минута. А это значит, что она в который раз побила установленный ранее свой рекорд.Однако это еще не все, ведь Бузова установила новый мировой рекорд. Раньше он принадлежал певице Adele и ее песне «Hello», которая поднялась на первую строчку британского iTunes за 4 минуты.По такому случаю в своем микроблоге певица опубликовала видео, в котором поделилась своей радостью, а также поблагодарила фанатов за их интерес и любовь к ее творчеству.В подписи под роликом она продублировала свое обращение, добавив лишь несколько фраз и хештегов.