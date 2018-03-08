Зрители подозревают, что Марина Африкантова полностью отказалась от воды и теперь ужасно выглядит

«Что-то Маринка высохла совсем», «Как-то Марина выглядит жутко», «Тоже все худеет, а зря», «Лицо неплохое, а фигура ужас(», «Неужели она сама не видит, что что-то не то делает?», - удивляются зрители.

Африкантову-младшую время от времени называют самой красивой девушкой телестройки. Молодая женщина на самом деле очень привлекательна, а ее фигура просто радует глаз. Вот только влажный островной климат негативно сказывается на ее внешности - как-то у блондинки так выросли щеки, что Марина перестала помещаться в кадр.Не так давно Майя Донцова похудела до 48 кг, ограничив себя не только в еде, но и в питье. В моде теперь так называемая сушка, и участницы в поисках коротких путей до похудения решаются на подобные радикальные меры. Пользователи Сети заподозрили, что Марина Африкантова решила последовать примеру Майи.На последних фото с Острова любви видно, что блондинка начала стремительно терять вес. Но так как девушка не отличалась полнотой до этого, выглядит Марина не слишком привлекательно. У нее обвисла кожа и стала казаться дряблой, а руки и ноги выглядят по старушечьи угловатыми. Поклонники заверили, что ни в коем случае ей не нужно худеть, ведь она начинает выглядеть старше своих лет.