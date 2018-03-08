Канадские врачи протестуют против роста собственной зарплаты

Доктора из Квебека пишут о своей вере в сильную госполитику в области здравоохранения, поэтому повышение заработных плат врачей невозможно на фоне скромных доходов медицинских сестер и прочего низкоквалифицированного персонала госпиталей. Кроме того, уточнили медицинские активисты, множество пациентов имеет трудности с получением качественной медпомощи.Надбавки врачи назвали "шокирующими", когда медсестры работают в тяжелых условиях, а многие жители страны отрезаны от получения медпомощи по причине массовых урезаний в сфере здравоохранения. Авторы открытого письма предлагают деньги, выделенные докторам, направить жителям Квебека для предоставления доступа к врачебной помощи.