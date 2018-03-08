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В Женеве представлен открытый суперкар Italdesign Zerouno с двумя крышами

В Женеве представили гиперкар Italdesign Zerouno, отличающийся двумя вариантами крыши — карбоновой и тканевой. Автомобиль получил в названии приставку Duerta.

В Женеве представлен открытый суперкар Italdesign Zerouno с двумя крышами


В частности, владельцы автомобиля Italdesign Zerouno Duerta смогут на своё усмотрение использовать съёмный карбоновый верх или тканевую крышу. Также новый гиперкар отличается видоизменённой задней частью кузова и видоизменённым шасси.

Под капотом Italdesign Zerouno Duerta установлен силовой агрегат от Audi объёмом 5,2 литра производительностью 610 лошадиных сил при крутящем моменте 560 Нм. Работает двигатель на пару с 7-ступенчатым роботом. Максимальная скорость автомобиля составит 320 км/час.

Производители намерены в 2018 году выпустить пять экземпляров суперкара Italdesign Zerouno Duerta. О том сколько будет стоить автомобиль не сообщается.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:20
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