В Женеве представлен открытый суперкар Italdesign Zerouno с двумя крышами

В частности, владельцы автомобиля Italdesign Zerouno Duerta смогут на своё усмотрение использовать съёмный карбоновый верх или тканевую крышу. Также новый гиперкар отличается видоизменённой задней частью кузова и видоизменённым шасси.Под капотом Italdesign Zerouno Duerta установлен силовой агрегат от Audi объёмом 5,2 литра производительностью 610 лошадиных сил при крутящем моменте 560 Нм. Работает двигатель на пару с 7-ступенчатым роботом. Максимальная скорость автомобиля составит 320 км/час.Производители намерены в 2018 году выпустить пять экземпляров суперкара Italdesign Zerouno Duerta. О том сколько будет стоить автомобиль не сообщается.