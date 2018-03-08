Компания David Brown Automotive представила в Женеве ретро-спорткар Speedback

Суперкар DBA Speedback Silverstone Edition наделили ярким дизайном с закруглённой оптикой, противотуманными фарами, интегрированными в радиаторную решётку, и поставили на колёсные диски больших размеров. Спортивное купе построено на базе заводской версии Jaguar XKR, отделка салона автомобиля выполнена в люксовом стиле. В частности, сиденья обтянуты алькантрой и состаренной кожей, в отделке интерьера также имеются элементы из меланжевой пряжи и макасарского эбена.Под капотом DBA Speedback Silverstone Edition установлен 5,0-литровый силовой агрегат производительностью 602 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатым «автоматом». До первой «сотки» суперкар разгоняется за 4,3 секунды, развивая максимальную скорость 250 км/час.