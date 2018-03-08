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Компания David Brown Automotive представила в Женеве ретро-спорткар Speedback

В Женеве продемонстрировали новый суперкар DBA Speedback Silverstone Edition, построенный в эпоху развития реактивных двигателей. Компания David Brown Automotive намерена выпустить 10 таких автомобилей стоимость каждого из них составит 620 000 фунтов стерлингов, что составляет около 49 000 000 рублей.

Компания David Brown Automotive представила в Женеве ретро-спорткар Speedback


Суперкар DBA Speedback Silverstone Edition наделили ярким дизайном с закруглённой оптикой, противотуманными фарами, интегрированными в радиаторную решётку, и поставили на колёсные диски больших размеров. Спортивное купе построено на базе заводской версии Jaguar XKR, отделка салона автомобиля выполнена в люксовом стиле. В частности, сиденья обтянуты алькантрой и состаренной кожей, в отделке интерьера также имеются элементы из меланжевой пряжи и макасарского эбена.

Под капотом DBA Speedback Silverstone Edition установлен 5,0-литровый силовой агрегат производительностью 602 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатым «автоматом». До первой «сотки» суперкар разгоняется за 4,3 секунды, развивая максимальную скорость 250 км/час.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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