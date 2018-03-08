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Владимир Этуш матом отреагировал на рождение дочери в семье Виторганов

Владимир Этуш не смог сдержать матерных слов как реакции на новости о рождении в семье Эммануила и Ирины Виторган дочери.
Владимир Этуш матом отреагировал на рождение дочери в семье Виторганов


О том, что 78-летний актер Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина стали родителями новорожденной девочки, легендарному 95-летнему артисту сообщила его жена. Отреагировал на такие известия Этуш очень эмоционально.

Елена, поделилась с артистом, что вся сеть обсуждает пополнение у Виторганов, при этом прочитала некоторые гневные высказывания в адрес молодых родителей. На это Владимир Этуш, на секунду задумавшись, выдал непечатное выражение, типа «а вот и нет». Ну а его супруга перевела это как «поздравляем!».

Некоторые читатели аккаунта Елены в Facebook предложили и их паре пойти по стопам коллег, на что получили адекватные возражения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:50
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