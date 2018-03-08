Владимир Этуш матом отреагировал на рождение дочери в семье Виторганов

О том, что 78-летний актер Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина стали родителями новорожденной девочки, легендарному 95-летнему артисту сообщила его жена. Отреагировал на такие известия Этуш очень эмоционально.Елена, поделилась с артистом, что вся сеть обсуждает пополнение у Виторганов, при этом прочитала некоторые гневные высказывания в адрес молодых родителей. На это Владимир Этуш, на секунду задумавшись, выдал непечатное выражение, типа «а вот и нет». Ну а его супруга перевела это как «поздравляем!».Некоторые читатели аккаунта Елены в Facebook предложили и их паре пойти по стопам коллег, на что получили адекватные возражения.