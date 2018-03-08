Для больниц Карелии поступило более 250 миллионов рублей

На эти деньги для онкодиспансера приобрели, потратив примерно 15 миллионов, второй эндоскопический видеоцентр для хирургического отделения – это было крайне необходимо из-за большого числа проводимых здесь операций.На 16 миллионов закупили для больницы скорой медпомощи нового медоборудования: 4 аппарата для искусственной вентиляции легких. По рассказам заведующих оперблоком и отделением реанимации, закупленная техника обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы препятствовать возможным осложнениям у больных, а также обеспечивать экстренную и долгосрочную терапию.Карельским медучреждениям выделили около четверти миллиарда рублей из федерального бюджета. Две больницы уже приобрели медтехнику. Теперь на очереди еще три больницы, среди них – детская.