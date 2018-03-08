Ким Кардашьян прикрыла грудь волосами и лапшой

Во время своего путешествия по Японии американская знаменитость сделала немало интересных фото и опубликовала их в своем Instagram. Один из снимков более других возбудил интерес подписчиков: на нем Ким запечатлена во время ужина. Обнаженную грудь звезда прямо таки целомудренно прикрывает розовыми волосами и свисающей изо рта лапшой.Популярный снимок заслужил от фанатов более 2 миллионов «мне нравится» за каких-то 15 часов. Подписчики очень интересовались, где же проходил ужин, ведь японцы не потерпели бы подобные выходки. И вынесли решение, что, видимо, фото с лапшой сделано в гостиничном номере.А Кардашьян рассказала фолловерам о своих впечатлениях о Стране восходящего солнца: она просто в нее влюбилась. А себя сравнила с героиней анимэ с «магической сексуальностью».