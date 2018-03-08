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Беспилотные грузовики от Uber приступили к работе

Об этом заявили в самой организации. Парк беспилотных автомобилей перевозит грузы следуя заказам из специального приложения Uber Freight.

Беспилотные грузовики от Uber приступили к работе


К первым поставкам приступили в штате Аризона, где ранее предприятие начало испытывать собственные беспилотные такси. Полностью автономными грузовики назвать нельзя, поскольку лишь частично они передвигаются без человеческого вмешательства. В компании считают, что хоть на больших шоссе роботизированный автомобиль ездит относительно хорошо, его надо дополнительно тестировать на улицах города. Помимо этого, пока что у водителей сохраняется рабочее место и они всегда могут перенять на себя управление в экстренных случаях.

До этого времени остается загадкой, какое количество грузовиков от Uber передвигаются по штату, неизвестен также тип груза. В компании надеются, что в дальнейшем появится возможность полностью перейти на автоматизацию, чтобы перевозка не требовала человеческих усилий.
Общество / Технологии / Авто
Добавил: Joanne Сегодня, 11:20
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