Беспилотные грузовики от Uber приступили к работе

К первым поставкам приступили в штате Аризона, где ранее предприятие начало испытывать собственные беспилотные такси. Полностью автономными грузовики назвать нельзя, поскольку лишь частично они передвигаются без человеческого вмешательства. В компании считают, что хоть на больших шоссе роботизированный автомобиль ездит относительно хорошо, его надо дополнительно тестировать на улицах города. Помимо этого, пока что у водителей сохраняется рабочее место и они всегда могут перенять на себя управление в экстренных случаях.До этого времени остается загадкой, какое количество грузовиков от Uber передвигаются по штату, неизвестен также тип груза. В компании надеются, что в дальнейшем появится возможность полностью перейти на автоматизацию, чтобы перевозка не требовала человеческих усилий.