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Сергей Астахов верит, что в ближайшем будущем молодая возлюбленная подарит ему детей

Сергей Астахов усиленно работает с молодой возлюбленной над появлением ребенка.

Сергей Астахов верит, что в ближайшем будущем молодая возлюбленная подарит ему детей


Сергей Астахов рассказал, что находится в счастливых отношениях с девушкой, которую зовут Виктория. Она младше его на 16 лет. Влюбленные официально не оформили свои отношения, но артист называет ее своей супругой.

У Сергея в жизни было два неудачных союза. На первой жене Наталье Комардиной киноактер женился еще в молодости. Позже он встретил Викторию Адельфину, у них родился ребенок, но их брак, в конце концов, тоже распался. У него также был недолгий роман с Еленой Кориковой, знакомство с которой произошло на съемках телесериала «Бедная Настя», но и эти отношения завершились.

Он уверяет, что свое настоящее счастье он обрел с нынешней девушкой. Избранницу зовут Виктория и она учитель начальных классов. Несмотря на разницу в возрасте возлюбленным легко друг с другом, интересно и много общего. Секрет их отношений в том, что им интересно то, чем занимается другой, поэтому им всегда есть о чем поговорить.

Пара в данное время на полную силу работает над появлением ребенка и очень верят, что в ближайшем будущем у них это получится. Сергей планирует прожить с Викторией долгую и счастливую жизнь.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:45
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