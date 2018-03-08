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Подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин

В среду вечером, 7 марта, накануне Международного женского дня, подсветка на Эйфелевой башне в Париже изменилась.

Подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин


Подсветка свидетельствует поддержку Движения по защите прав женщин. Со всех прилегающих районов видна светящаяся надпись Maintenant On Agit, что значит «Настало время действовать».

Она напоминает о том, что изначально праздник 8 Марта отмечали, как день борьбы женщин за свои права.

8 марта во французской столице перед активом организации в защиту прав женщин выступят Франсуаз Ниссен, министр культуры Франции, и Анн Идальго, мэр Парижа. Тема их выступлений сосредоточена на помощи усилиям движения в борьбе с насилием в отношении женщин.
В мире / Общество
Добавил: George21 Сегодня, 11:10
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