Подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин
В среду вечером, 7 марта, накануне Международного женского дня, подсветка на Эйфелевой башне в Париже изменилась.
Подсветка свидетельствует поддержку Движения по защите прав женщин. Со всех прилегающих районов видна светящаяся надпись Maintenant On Agit, что значит «Настало время действовать».
Она напоминает о том, что изначально праздник 8 Марта отмечали, как день борьбы женщин за свои права.
8 марта во французской столице перед активом организации в защиту прав женщин выступят Франсуаз Ниссен, министр культуры Франции, и Анн Идальго, мэр Парижа. Тема их выступлений сосредоточена на помощи усилиям движения в борьбе с насилием в отношении женщин.
Подсветка свидетельствует поддержку Движения по защите прав женщин. Со всех прилегающих районов видна светящаяся надпись Maintenant On Agit, что значит «Настало время действовать».
Она напоминает о том, что изначально праздник 8 Марта отмечали, как день борьбы женщин за свои права.
8 марта во французской столице перед активом организации в защиту прав женщин выступят Франсуаз Ниссен, министр культуры Франции, и Анн Идальго, мэр Парижа. Тема их выступлений сосредоточена на помощи усилиям движения в борьбе с насилием в отношении женщин.