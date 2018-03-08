Подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин

Подсветка свидетельствует поддержку Движения по защите прав женщин. Со всех прилегающих районов видна светящаяся надпись Maintenant On Agit, что значит «Настало время действовать».Она напоминает о том, что изначально праздник 8 Марта отмечали, как день борьбы женщин за свои права.8 марта во французской столице перед активом организации в защиту прав женщин выступят Франсуаз Ниссен, министр культуры Франции, и Анн Идальго, мэр Парижа. Тема их выступлений сосредоточена на помощи усилиям движения в борьбе с насилием в отношении женщин.