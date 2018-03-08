Марк Розовский ответил на обвинения в изнасиловании

Фатима Абаскулиева, певица и актриса, заявила о том, что 12 лет назад ее тогдашний педагог Марк Розовский ее изнасиловал. По словам Фатимы, она собирается наказать насильника. Но после того, как ЧП было предано огласке, женщина столкнулась с враждебным отношением и осуждением в свой адрес. Как она признается, в соцсетях стали появляться угрозы, а большинство почему-то принимает сторону режиссера и считает, что здесь имеет место оговор.И они имеют основания так думать: судя по детектору лжи, если между ученицей и учителем что-то и было, то – по «согласованию сторон». Да и ее коллега с курса Розовского Светлана Марковникова, называя Фатиму «девочкой-нарциссом», не верит в правдивость ее слов рассказывает о той множество неприглядных вещей.Также непонятно, почему актриса целых 12 лет молчала. Высказываются предположения о том, что под шумок хотят отнять у Розовского театр.