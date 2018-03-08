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Иосиф Пригожин и Валерия трогательно поздравили друг друга с годовщиной отношений

Валерия и Иосиф Пригожин в Интернете поздравили друг друга с годовщиной отношений.

Иосиф Пригожин и Валерия трогательно поздравили друг друга с годовщиной отношений


Иосиф Пригожин и Валерия седьмого марта празднуют 15-летие отношений. Супруги трогательно поздравили друг друга в социальных сетях, а Валерия поделилась секретом их крепкого союза. Встреча влюбленных произошла в тяжелый жизненный период каждого из них. У обоих уже был опыт неудачных отношений. Но их союз получился крепким, и они сумели прожить уже много лет вместе.

Первым жену с их годовщиной поздравил Иосиф Пригожин. Он выставил архивный снимок, на котором позирует он с артисткой и ее трое детей от прошлых отношений. Продюсер сильно удивлен тому, что так быстро пролетели эти 15 счастливых лет и подчеркнул, что они с супругой за это время почти не изменились.

Иосиф Пригожин и Валерия трогательно поздравили друг друга с годовщиной отношений


Валерия тоже опубликовала свое поздравление с годовщиной в Интернете и обнародовала совместное фото с Пригожиным. Под фото она написала, что секретом их крепкого союза является то, что они не забирают мяч друг у друга, а играют в пас.

Пользователи Сети тоже начали поздравлять все семейство с годовщиной и желать бесконечного счастья и долгих счастливых лет жизни. Стоит напомнить, что у пары нет совместных детей, хотя они об этом мечтали.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:15
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