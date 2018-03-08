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Barbie выпущена новая линейка кукол по образам известных женщин

Знаменитые и выдающиеся женщины всего мира, послужили прототипами для образов, представленных в новых куклах Barbie. Коллекция включает мексиканскую художницу-портретиста Фриду Кало и многих других, которых решил отметить американский производитель игрушек - компания Mattel. В общем, можно сказать о легендарных 17 личностях, которыми были сломаны многие стереотипы и которые вдохновляли на подвиги представителей не одного поколения.

Анонсирована новая коллекция кукол в честь Международного женского дня 8 марта и названа она - «Женщины, которые вдохновляют». Создателями были использованы в работе образы многих личностей, здесь есть и Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, пересекшая Атлантический океан, физик-математик Кэтрин Джонсон, режиссер-сценарист Пэтти Дженкинс, также не забыта чемпионка ОИ-2018 Хлои Ким, спортсменка Никола Адамс и некоторые другие. Новым игрушкам предстоит стать для подрастающих девочек образцами ключевым ролевых моделей.
Barbie выпущена новая линейка кукол по образам известных женщин


Как рассказали создатели, предложенные в уникальной коллекции кукол образы, взяты из реальной и настоящей жизни. Благодаря данной идее, у девочек с раннего детства будет понятие, что в жизни они могут стать кем только пожелают. Помощью послужит и решение от авторов, подготовить к каждому образу куклы описание непосредственного прообраза, где можно будет ознакомиться с биографией каждой легендарной представительницы слабой половины человечества.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
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