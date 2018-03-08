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Клэр Холт потеряла ребенка

Звезда сериала «Дневники вампира» Клэр Холт рассказала о том, как она потеряла своего ребенка.
Клэр Холт потеряла ребенка


В Instagram американская актриса поделилась своей печалью: ее беременность закончилась выкидышем. Девушка опубликовала снимок, где она позирует в больничной палате в ожидании медицинской операции – у ребенка перестало биться сердце. Девушка не была уверена, нужно ли подобные новости рассказывать посторонним, но потом поняла, что в одиночку ей не справиться морально. На фото она показывает своему жениху, что все в порядке, но на самом деле все было не так.
Актриса признается, что без любви и поддержки своего партнера, возможно, и не пережила бы возникшую депрессию. Также Клэр в своем посте высказала слова поддержки тем женщинам, которые попали в такую же ситуацию: ведь она понимает их как никто другой.

Поклонники как могли старались ободрить и поддержать своего кумира. Поэтому позже в новом фотоотчете Клэр Холт поблагодарила людей за их теплые слова и помощь. Также, по ее словам, многие женщины присылают ей свои трагические истории и актриса больше не чувствует себя одинокой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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