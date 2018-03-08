Татьяна Буланова рассказала о том, что бандиты просили ее провести вечер в их компании

Известная исполнительница Татьяна Буланова рассказала о случае, который произошел с ней 26 лет назад. Это произошло в Республике Казахстан. После очередного выступления Татьяна вместе с супругом Николаем Тагриным поехали в отель. По приезду они легли спать, поскольку на следующий день необходимо было рано вставать.Через какое-то время в дверь постучали, и на пороге стоял парень бандитского вида и пригласил артистку провести время в их компании. Буланова аккуратно отказалась, но немного позже он пришел снова, но уже в компании такого же дружка. Они испугались, собрали музыкантов и спустились вниз.Ребята посадили всех в модные на то время машины и повезли в неизвестном направлении. Певица очень боялась, тем более носила под сердцем ребенка. Артистов доставили в заброшенный лагерь, там они обнаружили накрытые столы и граненые стаканы. Супругу Булановой сразу налили и предложили выпить.Обстановка нагнеталась и все могло бы закончиться конфликтом если бы не гитарист. Коля Каблуков начал всех смешить, гости расслабились и банкет продолжился в дружной обстановке. Веселье закончилось утром, и всю команду отвезли в гостиницу.