Кристофер Нолан приписывает фильму «Черная пантера» «Оскар»

Согласно данным издания Comic Book, компания Walt Disney действительно собирается представить проект в какой-то профессиональной кинопремии, когда придет время. Помимо этого ожидается, что новый фильм компании «Мэри Поппинс возвращается», трейлер которого показали на прошедшей церемонии вручения «Оскар», тоже должен попасть в список картин, пригодных для номинации.Стоит отметить, что до этого в категорию «Лучший фильм» не попадал ни один кинокомикс, но фильм «Отряд самоубийц» ранее получил награду Киноакадемии за грим и прически.Что касается картины «Черная пантера», то она уже оказалась в десятке самых успешных кинопроектов США.