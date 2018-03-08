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Кристофер Нолан приписывает фильму «Черная пантера» «Оскар»

Как заявил режиссер Кристофер Нолан, недавно вышедший фильм «Черная пантера» вполне может получить премию «Оскар» 2019 года. Так он отмечает, что картина способна попасть в категорию «Лучший фильм».

Кристофер Нолан приписывает фильму «Черная пантера» «Оскар»


Согласно данным издания Comic Book, компания Walt Disney действительно собирается представить проект в какой-то профессиональной кинопремии, когда придет время. Помимо этого ожидается, что новый фильм компании «Мэри Поппинс возвращается», трейлер которого показали на прошедшей церемонии вручения «Оскар», тоже должен попасть в список картин, пригодных для номинации.

Стоит отметить, что до этого в категорию «Лучший фильм» не попадал ни один кинокомикс, но фильм «Отряд самоубийц» ранее получил награду Киноакадемии за грим и прически.

Что касается картины «Черная пантера», то она уже оказалась в десятке самых успешных кинопроектов США.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:45
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