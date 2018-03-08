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Стало известно, почему электронные часы в 25 странах Европы начали опаздывать

В ряде европейских стран возникла проблема отстающих по времени электронных часов. Системные операторы передачи электроэнергии объяснили это сбоями в производстве электроэнергии на Балканах.

Стало известно, почему электронные часы в 25 странах Европы начали опаздывать


Жители стран Европы неожиданно начали замечать отставание часов примерно на 5-6 минут. После одинаковых постов на эту тему в социальных сетях, данным случаем заинтересовались и СМИ. Примечательно, что неправильное время показывали не только часы, но и другие электроприборы, к примеру, духовки. Как оказалось позже, причиной стали сильные отклонения в частоте переменного тока, поскольку почти все электронные приборы сверяют свое время с его помощью. В европейском энергетическом объединении рассказали, что частота снизилась до отметки 49,996 ГЦ.

Также отмечается, что на отставание часов в Европе повлияло то, что в Косово и Сербии перестали производить достаточное количество электроэнергии по причине политических и исторических конфликтов.
В мире / Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:00
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