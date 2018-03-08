Лидер группы Limp Bizkit снимает фильм с Джоном Траволтой в главной роли
Фред Дерст, который является участником музыкальной группы Limp Bizkit, начал снимать свой фильм под названием «Moose». Отмечается, что вся работа над новым проектом будет вестись на территории штата Алабама.
Известно, что по жанру «Moose» является триллером. Главную роль предоставили актеру Джону Траволте. По сюжету он до фанатизма увлечен кино и у него даже есть его любимый экшн-персонаж. Согласно дополнительной информации, в перспективе это увлечение приводит к тому, что герой Траволты начинает маниакально преследовать своего кумира и в конце концов ситуация заходит слишком далеко.
Персонажем, за которым будет вестись охота, станет актер Девон Сава, игравший ранее в таких проектах как «Воскрешение» и «Жизнь на грани».
Самое интересное в фильме будет то, что его снимут на основе реальной истории, которая приключилась с лидером Limp Bizkit Фредом Дерстом.
Известно, что по жанру «Moose» является триллером. Главную роль предоставили актеру Джону Траволте. По сюжету он до фанатизма увлечен кино и у него даже есть его любимый экшн-персонаж. Согласно дополнительной информации, в перспективе это увлечение приводит к тому, что герой Траволты начинает маниакально преследовать своего кумира и в конце концов ситуация заходит слишком далеко.
Персонажем, за которым будет вестись охота, станет актер Девон Сава, игравший ранее в таких проектах как «Воскрешение» и «Жизнь на грани».
Самое интересное в фильме будет то, что его снимут на основе реальной истории, которая приключилась с лидером Limp Bizkit Фредом Дерстом.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45