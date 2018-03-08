Лидер группы Limp Bizkit снимает фильм с Джоном Траволтой в главной роли

Известно, что по жанру «Moose» является триллером. Главную роль предоставили актеру Джону Траволте. По сюжету он до фанатизма увлечен кино и у него даже есть его любимый экшн-персонаж. Согласно дополнительной информации, в перспективе это увлечение приводит к тому, что герой Траволты начинает маниакально преследовать своего кумира и в конце концов ситуация заходит слишком далеко.Персонажем, за которым будет вестись охота, станет актер Девон Сава, игравший ранее в таких проектах как «Воскрешение» и «Жизнь на грани».Самое интересное в фильме будет то, что его снимут на основе реальной истории, которая приключилась с лидером Limp Bizkit Фредом Дерстом.