Подписчики просят Ольгу Бузову прекратить злоупотреблять алкоголем

«Ужасный внешний вид...», «Оля тоже человек, а не робот, она тоже может уставать», «Опять что-то пьёшь», «Что с лицом у Оли? перепила?», - пишут фолловеры в комментариях под видео.

Все дело в том, что в кадре у теледивы было такое опухшее лицо, стеклянные глаза и заторможенная речь, что некоторые подписчики решили, что она сильно пьяна. Кроме того, на общее впечатление повлияло и отсутствие макияжа.Судя по всему, Оля пыталась скрыть свое состояние за большими очками, но это не помогло, а потому поклонники стали ругать ее за пристрастие к алкогольным напиткам.Однако нашлись и те, кто попытался оправдать Бузову. Ее покорные фанаты стали писать, что девушка очень сильно устает и мало отдыхает, потому у нее такой затуманенный взгляд. А заторможенную речь они объяснили сильными болеутоляющими, которые теледива принимает из-за поврежденного колена.