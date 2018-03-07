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Подписчики просят Ольгу Бузову прекратить злоупотреблять алкоголем

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова снова подвергалась критике и осуждению. На этот раз гнев пользователей Сети вызвал новый рекламный ролик.

Все дело в том, что в кадре у теледивы было такое опухшее лицо, стеклянные глаза и заторможенная речь, что некоторые подписчики решили, что она сильно пьяна. Кроме того, на общее впечатление повлияло и отсутствие макияжа.

Подписчики просят Ольгу Бузову прекратить злоупотреблять алкоголем

Судя по всему, Оля пыталась скрыть свое состояние за большими очками, но это не помогло, а потому поклонники стали ругать ее за пристрастие к алкогольным напиткам.

Однако нашлись и те, кто попытался оправдать Бузову. Ее покорные фанаты стали писать, что девушка очень сильно устает и мало отдыхает, потому у нее такой затуманенный взгляд. А заторможенную речь они объяснили сильными болеутоляющими, которые теледива принимает из-за поврежденного колена.

«Ужасный внешний вид...», «Оля тоже человек, а не робот, она тоже может уставать», «Опять что-то пьёшь», «Что с лицом у Оли? перепила?», - пишут фолловеры в комментариях под видео.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 22:06
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