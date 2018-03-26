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Появилась информация о Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus

Так как в апреле текущего года компания Meizu собирается представить свои новые смартфоны Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus, то в Сети инсайдеры уже начали распространять интересную информацию об этих устройствах.

Появилась информация о Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus


В первую очередь отмечается, что девайсы наделят безрамочным дисплеем 16:9, фронтальной камерой с центровым расположением в верхней части передней панели и кнопкой mBack как у iPhone 8 Plus. Дактилоскопический датчик появится под экраном устройства.

Meizu 15 предположительно оснастят 5,5-дюймовым дисплеем, четырьмя гигабайтами ОЗУ и накопителем на 64 Гб или же на 128 в зависимости от комплектации. Работать смартфон будет на базе системы Android 7.1.1 Nougat. Meizu 15 Lite должен иметь такой же экран – 5,5 дюйма – 4 Гб ОЗУ и 64-128 Гб ПЗУ. В качестве программной платформы представят Android 7.1.2 Nougat. Meizu 15 Plus получит 6-дюймовый экран, 6 Гб ОЗУ, 64-128 Гб ПЗУ и ОС Android 7.0 Nougat.

Смартфоны не получат NFC, а также будут отличаться процессорами, графическими чипами и различными дополнительными модулями.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:41
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