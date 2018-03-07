Ольга Жарикова подозревает, что беременна от Ильи Яббарова

Вначале Оля вообще не хотела ничего говорить Илье, но потом эмоции взяли верх, и она во всем призналась. Жарикова думала, что, узнав о ребенке, Яббаров изменит к ней свое отношение и станет отрицать свое отцовство, но он наоборот стал более нежным и заботливым.По ее словам, мужчина даже поинтересовался у нее, пойдет ли она с ним в ЗАГС, если беременность подтвердится, на что она не раздумывая согласилась.Участница не уверена, что действительно находится в положении, однако все признаки, подтверждающие это, у нее присутствуют.Сейчас Оля пока не решила, что будет делать с ребенком. Она рада, что забеременела от любимого человека, но считает, что им еще рано становиться родителями.Стоит отметить, что бывшая девушка Яббарова, Алена Савкина, не верит в историю Жариковой и советует Илье хорошо подумать, прежде чем связывать себя узами брака с Олей.