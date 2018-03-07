Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США: один человек погиб

Инцидент произошел в штате Алабама, в городе Хёртсборо. В гриль-ресторане City Grill Cafe один из посетителей внезапно открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В первую очередь агрессия стрелявшего была направлена на владельца заведения – 69-летнего мужчину, который и скончался на месте (его семья открыла этот ресторан в 1954 году). Трех остальных раненых госпитализировали.С места преступления преступнику удалось скрыться, но полиция сразу предположила, что он находится дома, забаррикадировавшись. Подозревают местного жителя, подверженного психическим расстройствам.