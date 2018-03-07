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Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США: один человек погиб

В Соединенных Штатах в одном из гриль-ресторанов мужчина открыв стрельбу, ранил трех и убил одного человека.

Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США: один человек погиб


Инцидент произошел в штате Алабама, в городе Хёртсборо. В гриль-ресторане City Grill Cafe один из посетителей внезапно открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В первую очередь агрессия стрелявшего была направлена на владельца заведения – 69-летнего мужчину, который и скончался на месте (его семья открыла этот ресторан в 1954 году). Трех остальных раненых госпитализировали.

С места преступления преступнику удалось скрыться, но полиция сразу предположила, что он находится дома, забаррикадировавшись. Подозревают местного жителя, подверженного психическим расстройствам.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 21:23
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