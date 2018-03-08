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Huawei разрабатывает голосового ассистента HiAssistant

Как уже ранее заявлялось, разработчики Huawei работают над созданием полноценного голосового ассистента HiAssistant. Недавно появилась новая информация, в которой было указано, что программа появится на смартфонах и планшетах компании.

Huawei разрабатывает голосового ассистента HiAssistant


Ожидается, что HiAssistant сможет составить достойную конкуренцию таких голосовым помощникам как как Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri, Samsung Bixby и Microsoft Cortana. Одной из главных особенностей технологии станет возможность распознавания обычной речи пользователя, то есть человеку не нужно будет думать над особенностями расстановки слов в голосовой команде.

Отмечается, что HiAssistant наделят широким списком возможностей, которые позволят оптимизировать процесс управления системой смартфона. К примеру, помощник сможет заказывать билеты в кино, искать товары, достопримечательности и т.д.

Тем не менее, первое время после выхода программы ним смогут пользоваться только те юзеры, в смартфонах которых работают фирменные процессоры Huawei Kirin 970.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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