Huawei разрабатывает голосового ассистента HiAssistant

Ожидается, что HiAssistant сможет составить достойную конкуренцию таких голосовым помощникам как как Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri, Samsung Bixby и Microsoft Cortana. Одной из главных особенностей технологии станет возможность распознавания обычной речи пользователя, то есть человеку не нужно будет думать над особенностями расстановки слов в голосовой команде.Отмечается, что HiAssistant наделят широким списком возможностей, которые позволят оптимизировать процесс управления системой смартфона. К примеру, помощник сможет заказывать билеты в кино, искать товары, достопримечательности и т.д.Тем не менее, первое время после выхода программы ним смогут пользоваться только те юзеры, в смартфонах которых работают фирменные процессоры Huawei Kirin 970.