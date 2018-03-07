Глюкоза показала уникальное детское фото с мамой

Глюкоза в подписи к публикациям отметила, что между этими фото – более десяти лет. Она сказала, что изменилось многое, однако они с матерью по-прежнему самые близкие подруги. Исполнительница песен призвала и своих фолловеров воссоздавать кадры из детства. Артистка отметила, что таким образом они смогут показать «внимание и любовь», которые крайне важны особенно на восьмое марта.Стоит отметить, что пост также имел и рекламный характер, так как в конце Глюкоза предложила не просто так создавать такие фото, а за призы в рамках конкурса от производителя. Публикация в течение часа сумела собрать более 9 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 140 комментариев от фолловеров знаменитости.