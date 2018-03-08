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В Google начали предлагать Google Lens пользователям обычных Android-смартфонов

Представители Google Photos указали на официальной странице в Twitter о том, что среди пользователей обычных смартфонов Android стали распространять технологию Google Lens. До этого такую опцию предлагали только для устройств Pixel.

В Google начали предлагать Google Lens пользователям обычных Android-смартфонов


Google Lens была представлена в рамках мероприятия Google I/O, которое прошло в мае прошлого года. Стоит отметить, что данная опция является дополнением фирменного голосового помощника Assistant. Google Lens использует модуль камеры смартфона, чтобы распознавать различные объекты. Таким образом, все смартфоны Android скоро получат обновление от Google Photos. Помимо этого опцию предложат для пользователей системы iOS.

Разработчики технологии утверждают, что программа работает по принципу машинного обучения. Она способна узнавать какие-то новые факты о том или ином реальном объекте, который система распознает через камеру девайса. Также Google Lens может составить список действий, основываясь на реальном окружении хозяина смартфона.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:30
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