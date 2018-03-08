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«Яндекс» закрывает один из самых популярных сервисов

Российская компания «Яндекс» огласила о закрытии своего когда-то популярного сервиса под названием «Фотки». Стало известно, что фотохостинг перестанет функционировать с конца апреля.

Данный фотохостинг был на пике популярность десятилетие назад, когда смартфон мог приобрести себе не каждый. Но на сегодняшний день, сервис «Фотки» почти никто не использует из-за ненадобности, так как появилось множество новых и более удобных облачных хранилищ.
«Яндекс» закрывает один из самых популярных сервисов

Напомним, что в 2007 году был запущен сервис под названием «Фотки», благодаря данному фотохостингу каждый желающий мог поделиться своими снимками на любом сайте. Для этого необходимо было загрузить фото на сервис, и затем можно было делиться ссылкой на снимок в любом месте в Интернете. Тогда такой сервис был настоящей находкой, но к 2018 году сайт потерял свою значимость.

Специалисты рассказали, что из числа всех зарегистрированных на сайте пользуются сервисом всего 5%, поэтому компания решила прекратить работу фотохостинга. Но пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих фото, так как они автоматически будут перенесены на «Яндекс.Диск».
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:00
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