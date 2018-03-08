«Яндекс» закрывает один из самых популярных сервисов

Данный фотохостинг был на пике популярность десятилетие назад, когда смартфон мог приобрести себе не каждый. Но на сегодняшний день, сервис «Фотки» почти никто не использует из-за ненадобности, так как появилось множество новых и более удобных облачных хранилищ.Напомним, что в 2007 году был запущен сервис под названием «Фотки», благодаря данному фотохостингу каждый желающий мог поделиться своими снимками на любом сайте. Для этого необходимо было загрузить фото на сервис, и затем можно было делиться ссылкой на снимок в любом месте в Интернете. Тогда такой сервис был настоящей находкой, но к 2018 году сайт потерял свою значимость.Специалисты рассказали, что из числа всех зарегистрированных на сайте пользуются сервисом всего 5%, поэтому компания решила прекратить работу фотохостинга. Но пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих фото, так как они автоматически будут перенесены на «Яндекс.Диск».